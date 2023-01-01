Новогоднюю ночь в казанском парке «Черное озеро» провели 10 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В парке «Черное озеро» Новый 2023 год встретили 10 тысяч жителей и гостей Казани. Об этом рассказали в дирекции парков и скверов города.

Новогодняя программа стартовала на «Черном озере» стартовала вечером 31 декабря с показов советских фильмов «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С легким паром!». Также для гостей играли диджей-сеты от Malsi Music, выступала кавер-группа Monte Carlo.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

У центра семьи «Казан», где установлена главная елка столицы Татарстана, Новый год встретили 20 тысяч человек. Праздничная программа проходила там с 22 часов 31 декабря по 2 часа ночи 1 января.



В новогоднюю ночь в праздничных мероприятиях по всей России участвовали свыше 1,6 миллиона человек. Общественный порядок обеспечивали свыше 66 тысяч полицейских.

Встреча Нового 2023 года в России, в отличие от предыдущих лет, прошла в более сдержанной форме: в условиях СВО во многих регионах страны отменили фейерверки, большие концерты и массовые народные гуляния в ночь с 31 декабря на 1 января. Во многих городах отказались от части трат, чтобы направить деньги на помощь участникам СВО и их семьям. Но, как и любая другая, эта новогодняя ночь не обошлась без праздника, фейерверков, пожаров и прочих как приятных, так и не очень моментов. Как россияне встретили новый 2023 год — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина