В МЧС России о новогодней ели: «Размещать ее рядом с батареями и обогревателями не стоит»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Устанавливать новогоднюю елку рядом с батареями отопления и электрическими приборами не стоит. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС России.

— Даже если ель живая, размещать ее рядом с батареями и обогревателями не стоит, так же, как и украшать легковоспламеняющимися бумажными или ватными украшениями, — отметил собеседник агентства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зажигать свечи и бенгальские огни рядом с деревом также не следует, предупредил собеседник.

— Елку следует хорошо закрепить и не ставить у выхода из помещения, чтобы не создавать преград на пути эвакуации. Рядом обязательно должен быть огнетушитель, — подчеркнул он.

В МЧС также рассказали, что зажигать бенгальские огни можно только на открытом воздухе. Особенно это касается тех изделий, которые выделяют токсичные вещества.



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