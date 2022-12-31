В МЧС напомнили о правилах безопасности при использовании бенгальских огней

Зажигать бенгальские огни можно только на открытом воздухе. Особенно это касается тех изделий, которые выделяют токсичные вещества. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

— Использовать данный вид пиротехнических изделий рекомендуется только на открытом воздухе. Особенно если выбор пал на цветные бенгальские свечи. В состав этих изделий входят агрессивные окислители, и при использовании в закрытом помещении выделяются опасные вещества, — отметили в службе.

Держать зажженную бенгальскую свечу следует только за металлическую часть под небольшим углом, чтобы искры не падали на руки, напомнил собеседник агентства. Если на свече есть сколы или неровности, ее лучше не использовать — возможно, истек срок годности.

Напомним, в преддверии новогодних праздников в ходе 398 рейдов в Татарстане предотвратили 141 случай применения пиротехнических изделий в неустановленных местах.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева