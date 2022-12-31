Для 15% россиян встреча с близкими — любимая новогодняя традиция
Встречи с родными и друзьями — любимая новогодняя традиция россиян. В опросе SuperJob за этот вариант ответа проголосовали 15% респондентов.
Кроме встреч с близкими, жители страны не представляют праздника без украшения дома и елки — такой ответ дали 12% опрошенных. Еще по 6% респондентов любят традицию обмена подарками и праздничное застолье.
Кроме того, россиянам нравится загадывать желания (5%), еще 5% считают лучшей новогодней традицией отдых, а каждый 20-й не представляет праздника без оливье. По 3% опрошенных выбрали поход в баню, запуск фейерверков, готовку праздничных блюд и просмотр новогодних фильмов. Путешествовать и выпивать игристые напитки любят по 2% жителей страны.
Среди менее любимых традиций — уличные гуляния, пение, встреча Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей. Женщинам больше нравится украшать дом, встречать праздник с близкими, загадывать желания и обмениваться подарками, мужчинам — застолье, отдых и поход в баню.
Как приготовить традиционное новогоднее оливье, но сделать его халяльным, рассказал председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов. В первую очередь, многие продукты можно купить в специализированных магазинах.
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