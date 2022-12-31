В Татарстане спасатели МЧС нашли на Каме потерявшегося среди ночи рыбака

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане спасатели нашли на реке Каме потерявшегося среди ночи рыбака. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что накануне вечером, в 19.55, поступило сообщение о том, что на Каме пропал 59-летний мужчина. Он ушел из дома в 6 часов утра и направился в Набережные Челны, после Боровецкого моста свернул направо, а затем налево к водозабору.

В 20.00 дежурная смена спасателей ЗПСО №6 и Набережночелнинского филиала ПРПСО МЧС России выехала на судне на воздушной подушке «ХИВУС-6». Точное место выхода мужчины на лед не было известно. В 22.20 спасатели обнаружили автомобиль потерявшегося, но внутри никого не оказалось. От местонахождения машины они продолжили поиски по возможным тропам на льду.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В 00.07 заблудившийся в темноте рыбак был обнаружен ближе к противоположному берегу. В 00.35 спасатели эвакуировали его до берега и передали родственникам.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В этом же месяце в Татарстане сотрудники МЧС спасли водителя КАМАЗа, замерзавшего на 957-м км трассы М-7. Его автомобиль сломался около полуночи, а заряда на телефоне оставалось около 6%. Прибывшие на место спасатели отогрели 58-летнего жителя Мамадыша в своей машине, напоили горячим чаем и доставили на базу ЗПСО №5 до прибытия технической помощи. От госпитализации мужчина отказался.

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Максим Кокунин