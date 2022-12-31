Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2023-м: «Своих не бросаем» стало девизом уходящего года»

Фото: скриншот видео

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2023 годом. Видеозапись поздравления опубликована в телеграм-канале политика.

— Дорогие друзья, совсем скоро наступит 2023 год. По традиции мы встречаем его в кругу близких, родных людей. Вместе подводим итоги года минувшего. Для нашей страны и для каждого из нас он стал исключительно важным, драматичным и переломным. Мы больше не могли смотреть на то, как киевский режим подвергает людей в Донбассе геноциду, обстрелам, блокаде. Взращивает на Украине ненависть к России, вообще ко всему русскому, — сказал он.

В своем поздравлении Медведев также затронул тему спецоперации на Украине.

— «Своих не бросаем» стало девизом уходящего года. Россия распахнула двери родного дома для наших братьев и сестер. Самое главное — открыла им свое сердце. Специальная военная операция продолжается почти год. Она помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру. Ее цель — положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве. И эта цель будет обязательно достигнута, — добавил Медведев.

Фото: kremlin.ru

Помимо этого, он подчеркнул, что 2023 год будет непростым.

— Дорогие друзья, наступающий год тоже не будет легким. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле. Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда. А в правде победа. Победа, которая обязательно будет за нами. Будем делать все, чтобы жизнь миллионов граждан нашей страны, ее новых территорий была благополучной и безопасной. Всегда будем стоять на защите прав и свобод наших людей, их языка и культуры, веры и надежды. На защите настоящего и будущего нашей родной земли.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров. В число тех, кому были уготованы теплые пожелания от российского лидера, не вошел президент США Джо Байден.

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Антон Гаврилов