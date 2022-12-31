Казань вошла в число городов, откуда чаще всего летали за границу бизнес-классом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в список городов, откуда чаще всего летали за границу бизнес-классом в 2022 году, выяснили эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.



Больше всего таких вылетов было совершено из Магнитогорска, Владивостока и Улан-Удэ. Помимо этого, россияне часто выбирали бизнес-класс для международных перелетов из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга и Набережных Челнов, далее после столицы Татарстана идут Новый Уренгой и Махачкалы.

По России чаще летали клиенты из Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска и Владивостока. Кроме того, в список городов вошли Салехард, Нерюнгри, Магадан и Хабаровск. Замыкают десятку Новокузнецк, Южно-Сахалинск и Ухта, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 48 дней до праздника казанцы в этом году стали готовиться к новогодним путешествиям. Это на 17 дней раньше, чем год назад. Казань попала в рейтинг городов-миллионников, где жители позже других вспомнили о новогодних путешествиях и заняла в нем первое место.



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Маргарита Головатенко