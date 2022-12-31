За пятницу в Казани произошло 202 ДТП
За минувшие сутки в Казани произошло 202 дорожно-транспортных происшествия, сообщили в Управлении ГИБДД по городу. Одно из них с пострадавшими (столкновение).
Отметим, что сотрудники автоинспекции в предпоследний день 2022 года задержали 16 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 водителей, не имеющих права управления транспортным средством.
Всего в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 4 гражданина.
Утром в пятницу, 30 декабря, на 239 км автодороги Казань — Оренбург в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в результате которого скончался водитель ВАЗ (1981 года рождения), сообщили в ГИБДД по республике.
По предварительным данным, водитель, не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу движения в месте, где обгон запрещен. На встречке он столкнулся с автомобилем Isuzu. Впоследствии водитель отечественного авто скончался в карете скорой помощи.
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