В Набережных Челнах с 10 января повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

В следующем году в Набережных Челнах вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы начнут действовать с 10 января, сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

И при наличной, и при безналичной оплате стоимость проезда в автобусах и трамваях Набережных Челнов составит 30 рублей. При оплате билетом длительного пользования на 100 и более поездок стоимость составит 23 рубля, следует из постановления Госкомитета Татарстана по тарифам.

В общественном транспорте Казани — автобусах, троллейбусах и трамвая — в начале 2023 года повысится стоимость проезда при оплате банковской и транспортной картой. Она составит 35 рублей, что на 4 рубля дороже, чем сейчас.



Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Казани при оплате наличными останется прежней. Она составляет 36 рублей.



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Татьяна Демина