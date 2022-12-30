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В Набережных Челнах с 10 января повысится стоимость проезда в общественном транспорте

17:09, 30.12.2022
В Набережных Челнах с 10 января повысится стоимость проезда в общественном транспорте
Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

В следующем году в Набережных Челнах вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы начнут действовать с 10 января, сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

И при наличной, и при безналичной оплате стоимость проезда в автобусах и трамваях Набережных Челнов составит 30 рублей. При оплате билетом длительного пользования на 100 и более поездок стоимость составит 23 рубля, следует из постановления Госкомитета Татарстана по тарифам.

В общественном транспорте Казани — автобусах, троллейбусах и трамвая — в начале 2023 года повысится стоимость проезда при оплате банковской и транспортной картой. Она составит 35 рублей, что на 4 рубля дороже, чем сейчас.

Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Казани при оплате наличными останется прежней. Она составляет 36 рублей.

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Татьяна Демина
БизнесТранспортУслуги Татарстан

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