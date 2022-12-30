В Казани вырастет стоимость проезда в общественном транспорте при оплате картой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале следующего года в общественном транспорте Казани — автобусах, троллейбусах и трамваях — вырастет стоимость проезда при оплате банковской картой. Она составит 35 рублей, что на 4 рубля больше, чем сейчас.

Стоимость проезда при оплате наличными останется прежней. Она составляет 36 рублей.

При оплате транспортной картой стоимость одной поездки в автобусе, троллейбусе или трамвае составит 35 рублей. При покупке 100 поездок и более стоимость одной составит 25 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Согласно постановлению Госкомитета Татарстана по тарифам, установленные им предельные максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа действуют с 1 января по 31 декабря 2023 года. Документ, опубликованный сегодня, вступает в силу спустя 10 дней с момента опубликования.

Стоимость проезда в общественном транспорте Казани в последний раз повышали в начале мая этого года. Тогда с 35 до 36 рублей подорожала поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае при безналичной оплате. При безналичной оплате поездка на сегодняшний день обойдется в 31 рубль.



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Татьяна Демина