В Татарстане открыли новую дорогу в обход Сарманово

Сегодня в Татарстане открыли движение по новой автодороге в обход села Сарманово, в церемонии приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, глава Сармановского муниципального района Фарит Хуснуллин и директор ООО «Татнефтедор» Рустем Гарифуллин. Об этом сообщили в минтрансе Татарстана.

Протяженность дороги составляет более 8,3 км, общая сумма финансирования строительно-монтажных работ в текущем году составила 290 млн рублей из бюджета Республики Татарстан.

Дорожными службами также проделаны работы по обеспечению безопасности дорожного движения: нанесена дорожная разметка, установлены 259 дорожных знаков на 199 стойках, 292 шт. сигнальных столбиков, 2308 метров металлических барьерных ограждений и 3 автопавильона.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— Этот объект строился долго, несмотря на это, работы выполнены качественно. Дорога является социально значимым маршрутом, так как по ней выполняется транзитное движение в обход с. Сарманово, — отметил Фарит Ханифов.

Вчера стало известно, что все российские регионы подписали меморандумы о развитии дорог по новой стратегии дорожного строительства до конца 2027-го. Они подписаны «в целях наибольшего синергетического эффекта для развития дорог». Предполагается, что он обеспечит «взаимную увязку федеральной и региональной сети и приоритетное приведение дорог в нормативное состояние». Пятилетний план позволит привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



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Илина Хакимова