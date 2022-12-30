Курс доллара опустился ниже 70 рублей

После резкого скачка иностранных валют они снова начинают терять в цене под конец 2022 года. Курс рубля в последний рабочий день года продолжает усиливать рост: в частности, доллар попытался на этой неделе уйти выше 70 рублей, но вернулся.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.44 мск падает на 2,32 рубля, до 69,86 рубля, евро — на 1,55 рубля, до 74,45 рубля, юань — на 38 копеек, до 9,81 рубля.

Фото: скриншот сайта moex.com

Еще 22 декабря курс доллара поднялся выше 72 рублей. В последний раз американская валюта находилась на такой отметке еще 29 апреля. При этом европейская валюта торговалась в пределах 76 рублей.

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Илина Хакимова