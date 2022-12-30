Названы самые производительные смартфоны на Android за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В тройку смартфонов-лидеров по производительности попал Xiaomi 13 Pro, а также Redmi K60 Pro и Xiaomi 13. Об этом сообщает веб-сайт iXBT.com со ссылкой на рейтинг самых производительных смартфонов и плавных оболочек на базе операционной системы Android — его опубликовала китайская платформа Master Lu.

В десятке лучших смартфонов также оказались: iQOO 11 Pro, iQOO 11, Red Magic 8 Pro/8 Pro+,Vivo X90 Pro+, Nubia Z50, Redmi K60, Moto X40, а также Oppo Find N2.

Фото: realnoevremya.ru

В рейтинг лучших гаджетов с точки зрения плавности попали: Xiaomi 13 Pro и iQOO 11 Pro, включая Vivo X90 Pro+. По информации источника, две модели из тройки лидеров работают под управлением оболочки OriginOS. Xiaomi 13 Pro досталась новая оболочка MIUI 14. В топ-5 лидеров попали Redmi K60 и Xiaomi 13.



Напомним, 8 декабря сообщалось, что компания Apple осталась лидером рынка по продажам смартфонов в денежном отношении — несмотря на отсутствие официального сервиса и отключение для России некоторых функций.



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Антон Гаврилов