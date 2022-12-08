Смартфоны от Apple сохраняют лидерство по продажам в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Компания Apple осталась лидером рынка по продажам смартфонов в денежном отношении — несмотря на отсутствие официального сервиса и отключение для России некоторых функций. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На втором месте Samsung — 31%. Далее идут Poco и Xiaomi (24%). Замыкают цепочку лидеров китайские Tecno (3%) и Realme (8%).



По данным МТС, самым популярным брендом смартфона стал китайский Xiaomi, включая его суббренд Poco (33% рынка в штуках). Второе место в рейтинге самых востребованных смартфонов занял южнокорейский Samsung (19%). За ним идут Realme (14%), Apple (10%), а также Tecno (7%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

19 сентября Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предупредила, что новый модели смартфонов iPhone не смогут легально обращаться на российском рынке.

Apple представила новые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в начале сентября. В Россию новые модели завозят по параллельному импорту. Стоимость iPhone Pro Max 1 TB начинается от 166 990 рублей.



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Антон Гаврилов