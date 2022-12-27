Курс евро снова достиг 76 рублей

В ходе вечерних торгов на Московской бирже 27 декабря курс евро вырос до 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Еще с утра европейская валюта опустилась с 74 до 73 рублей, но ближе к вечеру она начала расти.

Доллар тоже вырос в цене. Сейчас он торгуется в пределах 71 рубля. Как и евро, американская валюта росла в течение дня. С утра ее можно было купить за 68 рублей.

Фото: moex.com (скриншот)

Отметим, что накануне курс доллара остановился на отметке 69 рублей, тогда как евро можно было приобрести за 73 рубля.

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Айрат Назипов