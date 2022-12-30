Товарооборот России и Таджикистана впервые превысил $1,5 млрд

Торговый оборот между Россией и Таджикистаном по итогам 11 месяцев текущего года впервые в истории превысил $1,5 млрд. Об этом ТАСС рассказал торговый представитель России в республике Евгений Кореньков.

— За 11 месяцев 2022 года российско-таджикистанский торговый оборот вырос почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и перевалил за отметку в $1,5 млрд, — сказал Кореньков.

Он отметил, что это рекордный объем за всю историю торгово-экономических отношений двух стран и что Россия по-прежнему удерживает первое место среди торговых партнеров Таджикистана.

Фото: pxhere.com

По словам Коренькова, обе страны планируют реализацию серии масштабных инфраструктурных проектов в области горнорудного сектора и легкой промышленности.

В мае «Реальное время» писало, что товарооборот России и Таджикистана вырос почти на 50%. По итогам первых четырех месяцев 2022 года объем товарооборота между Таджикистаном и Россией достиг $476,5 млн.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов