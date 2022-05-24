В 2022 году товарооборот между Таджикистаном и Россией возрос почти на 50%

По итогам первых четырех месяцев 2022 года объем товарооборота между Таджикистаном и Россией достиг $476,5 млн. Это на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли республики.



Уточняется, что об этом было сказано на встрече начальника управления внешнеэкономического сотрудничества Минэкономики Таджикистана Дилшода Шарифи и заместителя председателя комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Арби Абубакарова.

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В ходе встречи стороны обсудили приоритетные проекты развития торгово-экономического сотрудничества, создание совместных промышленных предприятий и технологических парков на территории свободных экономических зон Таджикистана и др.

Недавно президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Афганистане — на его территории возросла активность террористических группировок. Россия и Таджикистан продолжат сотрудничать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе.

Диана Жиленкова