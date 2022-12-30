Депутат Госдумы прокомментировала предложение об упрощении правил госпитализации детей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала для RT предложение об унификации правил госпитализации несовершеннолетних. Она считает, что этот вопрос достаточно урегулирован внутренними локальными актами и приказами Министерства здравоохранения России.

— Вряд ли при госпитализации на ту или иную болезнь потребуют от ребенка что-то сверх необходимого, если госпитализация должна проводиться в ускоренном порядке. При этом для плановой госпитализации, в зависимости от поставленного диагноза, они (исследования) конечны и соответствуют установленному порядку, — отметила Бессараб.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил упростить правила госпитализации несовершеннолетних. В настоящее время медицинские учреждения устанавливают перечень документов и анализов для плановой госпитализации детей. Иногда перечень документов может включать в себя до 30 позиций. Получается, что на сбор необходимых данных уходит больше времени, чем на саму госпитализацию.

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Елизавета Пуншева