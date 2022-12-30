В России могут упростить правила госпитализации несовершеннолетних

В России предложили упростить правила госпитализации несовершеннолетних. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отправил письмо с таким запросом на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщает RT.

В настоящее время медицинские учреждения устанавливают перечень документов и анализов для плановой госпитализации детей. Все данные должны быть у пациента на руках в момент поступления в приемное отделение, отметил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Иногда перечень документов может включать в себя до 30 позиций. Получается, что на сбор необходимых данных уходит больше времени, чем на саму госпитализацию. При этом многие исследования в больнице проводят повторно.

— В этой связи прошу Вас оценить целесообразность упрощения и стандартизации требований для плановой госпитализации несовершеннолетних граждан на стационарное лечение в медицинские учреждения, — просит Орлов в своем обращении.

Напомним, депутат Госдумы Василий Власов внес предложение обеспечить бесплатным спальным местом и питанием родителей при госпитализации с детьми до 7 лет. Он объясняет это тем, что дети в этом возрасте не всегда могут следить за своим состоянием и осуществлять необходимый уход.



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Елизавета Пуншева