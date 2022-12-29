«Ведомости»: конституции ДНР и ЛНР примут 30 декабря

Фото: днронлайн.рф

Уже в пятницу, 30 декабря, в двух новых республиках в составе России — ДНР и ЛНР будут приняты конституции, об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Госдуме. Прессу в ДНР позвали на заседание регионального парламента 30 декабря, не уточнив его повестку.



Сегодня спикер народного совета ЛНР Денис Мирошниченко заявил журналистам, что парламент региона соберется на заседание 30 декабря: «Завтра [30 декабря] состоится пленарное заседание, один из вопросов будет принятие конституции».

Отметим, что спикер народного совета ДНР Владимир Бидевка еще 4 декабря сообщил, что такое мероприятие планируется до конца нынешнего года:

— Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации, — говорил спикер.

Фото: mil.ru

Он также отметил, что подготовка проекта документа уже находится на завершающей стадии — сейчас идут финальные согласования.



ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ в Конституции России в начале октября. Договоры с главами четырех регионов подписали 30 сентября. Документы в течение нескольких следующих дней одобрил Конституционный суд России, они поступили в парламент, где были ратифицированы. Госдума и Совфед рассмотрели федеральные конституционные законы о принятии Россией четырех регионов. Позже документы утвердил президент.

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Илина Хакимова