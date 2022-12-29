Путин подписал закон об отмене маркировки школьной и религиозной литературы

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий возрастную маркировку для произведений искусства и литературы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

Согласно изменениям, Библия, Коран, Танах и Ганджур, а также произведения литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами, не маркируются.

Отметим, что изменения коснулись статьи 51 федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и статей 1 и 17 закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Согласно поправкам, в прокатном удостоверении фильма должна быть указана информация о запрете его распространения среди детей, то есть необходимо указывать маркировку в случаях, если фильм содержит информацию, запрещенную для распространения среди детей, или сведения об ограничении распространения фильма среди определенных возрастных категорий.



Также указывается, что в качестве экспертов для экспертизы информационной продукции могут выступать еще и лица, обладающие специальными знаниями в области культурологии, искусствознания и искусствоведения.

В начале декабря Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Штраф за подобные нарушения с учетом распространения пропаганды средствами СМИ или интернета составит 400 тысяч рублей для обычных граждан и до 5 млн рублей для юридических лиц. Иностранцев могут оштрафовать на 400 тысяч рублей, а также арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

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Илина Хакимова