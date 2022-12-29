МИД Белоруссии вызвал посла Украины после падения ракеты

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало посла Украины в Минске Игоря Кизима после падения ракеты на территории республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

— 29 декабря 2022 г. в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи с зафиксированным сегодня пуском с территории Украины зенитной управляемой ракеты С-300 в направлении территории, — сказано в сообщении МИДа.

В министерстве отметили, что «данная воздушная цель» была поражена силами белорусских ПВО, а ее обломки были обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

В пресс-службе также призвали «незамедлительно провести тщательное расследование» обстоятельств запуска ракеты:

— ... наказать виновных и принять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям, — отметили в МИДе.



По информации издания «БелТА», о происшествии сразу же доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения. Сейчас рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию страны, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии, отмечает издание.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова