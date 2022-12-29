Умер композитор Эдуард Артемьев

На 86-м году ушел из жизни советский и российский композитор Эдуард Артемьев. Об этом ТАСС сообщил его сын Артемий Артемьев.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. Широкую известность получил благодаря работе в кино. Он написал музыку к более чем 150 художественным фильмам.

Композитор создал музыкальное сопровождение к фильмам режиссера Андрея Тарковского «Солярис» и «Зеркало». Также известен тем, что работал с режиссерами Андреем Кончаловским, Никитой Михалковым, Кареном Шахназаровым и Павлом Чухраем.

Фото: commons.wikimedia.org

Последние дни Эдуард Артемьев провел в реанимации. На больничную койку, по сообщениям СМИ, он попал в начале декабря.

Напомним, сегодня на 54-м году жизни скончалась начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата Кабмина РТ Гузель Шакирова. Ее похоронят завтра на территории похоронного комплекса «Курган».

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Айрат Назипов