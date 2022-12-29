Общественный совет «Нижнекамскнефтехима» подвел итоги 2022 года

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На нижнекамском предприятии СИБУРа состоялось третье, заключительное в этом году заседание Общественного совета. В повестку встречи вошли основные фокусы внимания предприятия — реализация стратегических инвестиционных проектов, результаты программы по улучшению условий труда сотрудников и экологические инициативы.



В заседании Общественного совета принял участие управляющий директор — член правления СИБУРа, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов. Он начал встречу с информации о пожаре, который произошел на заводе по производству синтетических каучуков 12 декабря.



— Не могу не остановиться на этом моменте. Сейчас проводятся работы по демонтажу поврежденных конструкций. На сегодняшний день мы начали производство продукта, который там выпускался, на другой линии. Мы смогли найти способ запустить производство продукции на резервной линии, — сказал Игорь Климов.



Член Общественного совета, главный врач Нижнекамской центральной районной больницы Марс Мустафин отметил, что как только стало известно о возгорании, медицинские работники в кратчайшие сроки приготовились принять пострадавших.



— К счастью, наша помощь не потребовалась. Это стало возможным в том числе и благодаря тому, что на вашем предприятии высокий уровень обучения сотрудников, которые знают, как действовать во время внештатных ситуаций, — добавил Марс Мустафин.



Игорь Климов подчеркнул, что одним из главных достижений предприятия в этом году стало то, что удалось улучшить и сделать более комфортными условия труда для сотрудников.



— Мы многого добились и смогли реализовать ряд мероприятий по улучшению питания, медицины и общественного транспорта. В целом этот год был сложным и с точки зрения внешнего фактора, и с точки зрения наших внутренних процессов изменения. В целом я оцениваю работу нашего предприятия позитивно.



Во время совещания большое внимание уделили обсуждению информирования жителей Нижнекамска об этапах капитальных ремонтов. Например, беспокойство горожан вызывает дымное горение факела, хотя это является частью технологического процесса во время капремонта завода этилена. В следующем году нижнекамцы также продолжат получать своевременную и достоверную информацию о капитальных ремонтах на предприятии.



Об инвестиционных проектах «Нижнекамскнефтехима» подробно рассказал руководитель службы заказчика крупнобюджетных инвестиционных проектов Алексей Кузьмин. Так, общий прогресс по этиленовому комплексу ЭП-600 составляет 70%. Он определяет основную часть всей инвестиционной программы «Нижнекамскнефтехима» — продукт, который будет производить комплекс, является сырьем для других проектов. Алексей Кузьмин рассказал о резервуарном парке, производстве гексена и модернизации производства линейных олефинов, а также о тех инвестиционных проектах, которые сейчас находятся в разработке.



На вопрос заместителя мэра Нижнекамска Марины Камелиной о том, какой социальный эффект от новых производств ощутят на себе города, ответил Игорь Климов:



— Несомненно, на всех объектах появятся новые, высокоавтоматизированные рабочие места. Например, строящийся этиленовый комплекс ЭП-600 будет самым современным производством на «Нижнекамскнефтехиме» — и по эффективности, и по минимизации выбросов, и по автоматизации. Также у каждого производства есть характеристики, которые позволят увеличить выпуск продукции, а значит, выручку. Значит, предприятие заплатит еще больше налогов.



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После доклада о модернизации промышленной медицины мэр Нижнекамска Рамиль Муллин отметил:

— Радует, что СИБУР меняет общий подход к здравоохранению. Промышленной медицине очень важно работать вместе с городской для синхронизации процессов. Самое главное — не потерять человека. Каждый ваш кадр ценен и для предприятия, и для города.



В ходе заседания Общественного совета его участники посетили площадку строительства комплекса ЭП-600, а также побывали в одной из обновленных столовых и Центре здоровья.



Общественный совет «Нижнекамскнефтехима» создан в апреле этого года. Его основной целью является повышение информированности населения о развитии крупнейшего предприятия города, промышленной безопасности, экологических аспектах, кадровой политике, а также для привлечения общественности к обсуждению вопросов, имеющих важное значение для социально-экономического развития района и города. Постоянными участниками Общественного совета являются 20 человек, которые представляют различные социальные объединения Нижнекамска.



Лилия Егорова