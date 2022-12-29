Слесарь «Татфлота» получил тяжелую травму во время ремонта — возбуждено уголовное дело

Слесарь-ремонтник станочного оборудования судоходной компании «Татфлот» 24 ноября в Чистополе получил травму, когда заменял электродвигатель на судоподъемном сооружении (слипе). Травма причинила здоровью тяжкий вред, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.



В Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В адрес руководства судоходной компании готовят представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

В Татарстане 31-летнему работнику ООО «Татагролизинг» отрубило кисть на производстве — за это под суд пойдет 46-летняя мастер предприятия, давшая ему задание очистить мясорубку от остатков теста для пельменей. Потерпевший был ее сожителем, такие работы не входили в его должностные обязанности.

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Маргарита Головатенко