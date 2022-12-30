Сбер: 10% россиян потратят более 15 тысяч рублей на новогодний стол

Не более 10 тысяч рублей на закупки продуктов к Новому году планируют потратить 90% жителей России. Еще 10% для этого готовы выделить свыше 15 тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результат совместного опроса сервиса «Сбермаркет» и агентства «Русопрос».



Помимо этого, аналитики выяснили, что 97% опрошенных собираются собственноручно готовить новогодние блюда. Большая доля респондентов для праздника закупят фрукты, овощи, мясо, сыр и колбасы. Еще 60% признались, что на стол поставят кондитерские изделия.

Фото: pxhere.com

— По данным опроса, мужчины предпочитают видеть на праздничном столе мясо и винегрет, а женщины — бутерброды с икрой, — сказано в пресс-релизе «Сбермаркета».

Исследование также показало, что 11% мужчин и 14% женщин собираются встретить Новый год, не прибегая к алкогольным напиткам. У 60% респондентов на новогоднем столе найдется место для крепких напитков.

Недавно Росстат назвал стоимость новогоднего стола. В среднем среднестатистический житель России потратит на новогодние приготовления 6430,78 рубля.



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Антон Гаврилов