В России выявили 6 146 случаев заражения COVID-19
За последние сутки в России коронавирус выявили у 6 146 человек, госпитализированы 1 065 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 787 172 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.
По данным на 29 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 815 пациентов. Всего вылечившихся — 21 192 592 человека.
За сутки коронавирус унес жизни 56 россиян. Всего от инфекции скончались 393 604 человека.
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