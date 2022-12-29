Новости общества

11:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России выявили 6 146 случаев заражения COVID-19

11:13, 29.12.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 6 146 случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 6 146 человек, госпитализированы 1 065 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 787 172 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 29 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 815 пациентов. Всего вылечившихся — 21 192 592 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 56 россиян. Всего от инфекции скончались 393 604 человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также