«Роскосмос» построит два завода, выпускающих спутники

«Роскосмос» построит два новых спутниковых завода, чтобы заняться серийным выпуском космических аппаратов, заявил «Ведомостям» гендиректор организации Юрий Борисов.

— Эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников. Один в кооперации с «ИСС Решетнева» — возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой — предположительно, в Московской области, потому что здесь куст других предприятий, — сказал Борисов.

Он также подчеркнул, что нужна «оптимальная логистика», чтобы не возить материалы через всю страну. Средства для строительства заводов «Роскосмос» планирует привлекать в том числе и через облигации. Долговые бумаги будет выпускать финансовая структура госкорпорации, их будут размещать на российских биржевых площадках как среди уполномоченных банков, так и среди частных инвесторов.

— Предельный объем — до 50 млрд рублей, срок — 15—20 лет, выплата купонного дохода — каждый 181-й день, — сообщил глава «Роскосмоса».

На данный момент в России выпускается по 15 спутников в год, но их производство планируют увеличить до 42, отметил Борисов. Один из главных приоритетов организации — внедрение новой индустриальной модели производства космических аппаратов.

Госкорпорация «Роскосмос» завершила разработку бета-версии мобильного приложения «Цифровая земля». Пользователи данного приложения смогут просматривать на своем телефоне снимки земной поверхности, сделанные со спутника.



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Илина Хакимова