Министр спорта Татарстана рассказал, когда «Рубин» подпишет нового главного тренера

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, когда у «Рубина» появится новый главный тренер. Его цитирует «РИА Новости».

— Знаю, что есть ряд кандидатов на пост главного тренера «Рубина», все в переговорной позиции. Даже если планируется иностранец, то сейчас не самое простое время, чтобы он принял положительное решение. В январе начинаются сборы, думаю, на сборах новый тренер появится. Это если рассуждать логически, тем более, что я сам в этой шкуре побывал. Знаю, как все это работает, — сказал Леонов.

Также Леонов раскрыл детали ухода бывшего наставника казанской команды Леонида Слуцкого. По его словам, именитый тренер покинул команду без какого-либо конфликта.

Фото: rubin-kazan.ru

— Мы впервые за 20 лет покинули высший дивизион и оказались в Первой лиге. Мы надеялись, что, оставшись, тренер подготовит команду и все будет хорошо, но что-то пошло не так. Принятые решения уже история. Это было обоюдное решение, не было никакой конфликтной ситуации, тренер принял такой план, — сказал он.

Напомним, 15 ноября казанский «Рубин» покинул главный тренер команды Леонид Слуцкий. Он был наставником клуба с декабря 2019 года. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Юрий Уткульбаев.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице. Команда сыграла 20 матчей и набрала 37 очков.

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Айрат Назипов