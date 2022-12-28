В Лаишевском районе открыли новый остановочный пункт «Южный парк» — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

Сегодня в Лаишевском районе Татарстана открыли новый остановочный пункт «Южный парк». Остановочный пункт расположен рядом с жилыми комплексами «Южный парк», «Времена года», «Спортивная» и селом Усады, об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— В Татарстане почти 6 млн пассажиров в год пользуются услугами пригородного железнодорожного транспорта, поэтому мы должны сделать тот сервис, который сегодня необходим, — отметил Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов отметил, что перед новым годом было очень важно, чтобы этот перрон был открыт и началось движение, так как «комфорт, удобство, безопасность — базовые функции для жителей. Очень важно, чтобы культура потребления, использования железной дороги у нас в стране развивались».

Для удобства пассажиров на платформе установлены лавочки и урны, размещена современная визуальная информация (лайт-боксы), светодиодное освещение, также имеются два погодных модуля. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров, кроме того, на ней выполнены элементы оригинального дизайна. На новой платформе будут делать остановку все пригородные поезда, курсирующие по маршруту Казань — Аэропорт — Казань.

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Илина Хакимова