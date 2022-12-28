Интернет-покрытие от Starlink на Украине — самое большое в Европе

Украина обладает самым большим интернет-покрытием спутниковой связи Starlink американской компании Space X среди всей Европы, сообщили в Минцифры Украины.



— Украина среди стран с наибольшим количеством [спутников, — прим. ред.] Starlink. Более 22 тысяч терминалов получено. Интернет-покрытие на Украине — самое большое в Европе, — цитирует ведомство «РИА Новости».



В 2022 году интернет впервые появился в 420 селах страны, а его пользователями стали более 130 тысяч украинцев. Отмечается, что 1 140 учреждений социальной сферы получили wi-fi.

Фото: pixabay.com

В Минцифре также подчеркнули, несмотря на ведущиеся боевые действия, в стране продолжают восстанавливать и разворачивать высокоскоростной интернет. В ведомстве утверждают, что всего было получено около 50 систем от Илона Маска.

В ноябре компания американского бизнесмена обратилась в суд с исками к украинской компании «Старлинк» и ведомству Укрпатент с требованием досрочно прекратить действие торговой марки.

Напомним, что спутниковая интернет-сеть Starlink в ближайшее время не будет работать в России, Белоруссии, Китае и некоторых других странах. Это следует из данных карты покрытия, опубликованной на сайте Starlink.



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Илина Хакимова