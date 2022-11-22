Компания Илона Маска SpaceX подала в суд на украинскую компанию

Фото: wikimedia.org/SpaceX Flickr/Space Exploration Technologies Corp

Компания американского бизнесмена и руководителя Twitter Илона Маска SpaceX, которая работает в сфере спутниковой связи, обратилась в суд с исками к украинской компании «Старлинк» и ведомству Укрпатент с требованием досрочно прекратить действие торговой марки, сообщает «Московский Комсомолец».

Компания SpaceX, находящаяся в собственности Маска, решила в судебном порядке добиваться прекращения действия торговой марки на Украине. Бренд «Старлинк» был зарегистрирован в 2011 году и занялся предоставлением услуг в сфере информационных технологий.

Отметим, что спутниковая система связи, которой владеет американская компания SpaceX, также называется Starlink. Из этого следует, что у потребителя из-за этого может возникнуть неправильные ассоциации. По этой причине американская компания пытается добиться запрета действия торговой марки.

Спутниковая интернет-сеть Starlink в ближайшее время не будет работать в России, Белоруссии, Китае и некоторых других странах. Это следует из данных карты покрытия, опубликованной на сайте Starlink.

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Илина Хакимова