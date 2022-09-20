Starlink в ближайшее время не будет работать в России

Спутниковая интернет-сеть Starlink американской компании SpaceX, основанная Илоном Маском, в ближайшее время не будет работать в России, Белоруссии, Китае и некоторых других странах. Это следует из данных карты покрытия, опубликованной на сайте Starlink по состоянию на понедельник, передает ТАСС.

На карте отмечены как территории, которые Starlink уже обслуживает, так и те, на которых сеть заработает в ближайшее время. Также у всех желающих воспользоваться спутниковой связью есть возможность сделать предзаказ. Отдельно отмечены территории, уже ожидающие покрытия или одобрения регулирующих структур.

Но ни к одной из этих категорий не относятся следующие страны: Афганистан, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Россия и Сирия. Часть территории Донецкой и Луганской Народных Республик также не попадает ни в одну категорию.

При попытке сделать предзаказ на сайте появляется сообщение о том, что «Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов».

Фото: скриншот с сайта starlink.com

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. Компания дает гарантию, что сможет обеспечивать широкополосный доступ к сети со скоростью 1 Гб/с, что является стандартом 5G.

В августе спутник Казанского национального исследовательского техническего университета им. А.Н. Туполева—КАИ формата CubeSat-3U вывели на орбиту Земли. Всего с космодрома запустили 16 малых космических аппаратов научно-образовательного проекта программы «Дежурный по планете».



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Илина Хакимова