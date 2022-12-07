Глава Роспотребнадзора предупредила, что в Россию пришел самый серьезный вариант гриппа

В Россию в этом году пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».



Речь идет о варианте А (H1N1), который появился как грипп в 2009 году и имеет высокий потенциал распространения. Именно этот вариант вызвал пандемию в 2009—2010 годах, сказала она.

— Если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше двадцати процентов учеников, вот есть класс, если сегодня ученики не пришли, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать, — отметила Попова.

Фото: realnoevremya.ru

В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об эффективности российских вакцин от гриппа против штамма H1N1.



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Маргарита Головатенко