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Мурашко заявил об эффективности российских вакцин от гриппа против штамма H1N1

22:28, 06.12.2022
Мурашко заявил об эффективности российских вакцин от гриппа против штамма H1N1
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Все доступные российские вакцины против гриппа содержат профилактические компоненты в том числе против свиного гриппа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— В этом году распространение штамма H1N1 произошло. Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
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