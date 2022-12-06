Мурашко заявил об эффективности российских вакцин от гриппа против штамма H1N1
Все доступные российские вакцины против гриппа содержат профилактические компоненты в том числе против свиного гриппа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
— В этом году распространение штамма H1N1 произошло. Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна, — приводит его слова ТАСС.
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