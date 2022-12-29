Сборка-разборка елки и уборка: казанцы рассказали, что их раздражает в подготовке к Новому году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

15% казанцев больше всего не любят готовить к празднику. Еще 9% раздражает уборка и мытье посуды. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Аналитики также выяснили, что 8% респондентов не любят искать подарки. 5% опрошенных признались, что не любят закупать продукты к праздничному столу. 4% не любят большие траты. Еще 3% раздражают любые дела и обязанности, связанные с подготовкой к Новому году. Стольким же не нравится само ожидание праздника.

Также исследование показало, что 2% респондентов нелюбимыми обязанностями считают украшение дома, посещение корпоративных мероприятий, а также поздравление родственников, коллег и друзей.

Фото: pxhere.com

Помимо этого, участники опроса назвали следующие дела, которые их раздражают: распутывание гирлянд, сборку-разборку елки, согласование культурной программы, а также выбор алкоголя.

Аналитики выяснили, что 2% казанцев никак не готовятся к празднику, 37% не видят ничего нервирующего в подготовке к Новому году.

Мужчин чаще раздражает общая суета, поиск подарков и ожидание Нового года. Большие предпраздничные траты, уборка и готовка больше не нравятся женщинам.

Также сообщалось, что каждого четвертого казанца раздражает шум от фейерверков и петард в новогоднюю ночь. Также опрос показал, что 2% казанцев считают самым неприятным для себя в новогоднюю ночь недосып, сильное ощущение одиночества, сожаление, что веселье быстро заканчивается, и всеобщую одержимость празднованием.



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Антон Гаврилов