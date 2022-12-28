Бывший гендиректор Renault в России Андрей Панков возглавил Aurus

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бывший гендиректор Renault в России Андрей Панков, занимавший эту должность с 2015 по 2019 годы, возглавил Aurus, сообщает «РИА Новости».

— «ООО «Аурус Моторс» объявляет о назначении Андрея Панкова на должность генерального директора с 28.12.2022 г., — отмечается в сообщении компании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня стало известно, что под брендом Aurus в ближайшем будущем могут начать выпускать климатическую технику производителя «Русклимат». Компании будут платить роялти государству в лице НАМИ за использование бренда.

Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП «НАМИ». Объемы производства автомобилей бренда в дальнейшем планируют увеличить.



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Маргарита Головатенко