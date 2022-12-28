Под брендом Aurus могут начать выпускать одежду, бизнес-самолеты и яхты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Под брендом Aurus в ближайшем будущем могут начать выпускать климатическую технику производителя «Русклимат». Об этом ТАСС рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

— На самом деле очень много компаний, желающих получить право использовать зонтичный бренд Aurus на своей продукции. Есть идеи, связанные с бизнес-авиацией и с одеждой соответствующего бренда, в части судостроения — по яхтам, — отметил Мантуров.

Как добавил вице-премьер РФ, компании будут платить роялти государству в лице НАМИ за использование бренда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП «НАМИ». Объемы производства автомобилей бренда в дальнейшем планируют увеличить.

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Айрат Назипов