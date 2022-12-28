В Белоруссии начались занятия по переводу войск с мирного на военное время

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

В Белоруссии начали проводить комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время. Об этом сообщает Минобороны страны.

— Основная цель мероприятия — проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности, — сообщили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны Белоруссии, план внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности ранее утвердил начальник управления службы войск Вооруженных сил.

Фото: Министерство обороны республики Беларусь

Напомним, что 14 декабря в Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности войск. Проверка проводилась по поручению президента страны Александра Лукашенко.



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Айрат Назипов