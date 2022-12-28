В Татарстане за сутки зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализировано 25 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 28 декабря в Татарстане зарегистрировано 193 069 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 190 158 человек, в том числе 113 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 009 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

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