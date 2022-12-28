Главное о коронавирусе на 28 декабря: французские кошки и COVID-19, на Индию надвигается новая волна пандемии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заболевания коронавирусом в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 71 человека. Всего на 28 декабря в республике зарегистрировано 193 069 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 190 158 человек, за минувшие сутки — 113. Всего скончались 2 009 татарстанцев, последний раз о смерти от коронавируса сообщалось 26 декабря — умер один человек. Госпитализировали 25 человек.

По данным на 27 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 76 человек. Всего в республике было зарегистрировано 192 998 случаев COVID-19. Кроме того, 107 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 190 045 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор: в России достаточно стабильная ситуация с COVID-19

За последние сутки в России выявили 6 202 случая коронавируса, выздоровели 8 110 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 781 026, а выздоровевших — до 21 184 777. Госпитализировали за сутки 1 113 человек. Умерли за сутки 56 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 393 548 человека.



В Роспотребнадзоре назвали достаточно стабильной ситуацию с COVID-19 в России. Также в ведомстве отметили, что за прошедшую неделю на территории страны зафиксировали свыше 47 тысяч случаев заболевания. Помимо этого, там подчеркнули, что за неделю в России на 7%, по сравнению с показателями предыдущих недель, снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России 98% заболеваний приходится на штамм COVID-19 «омикрон». Специалист также подчеркнула, что вариант «цербер», который ранее вызывал страх у россиян, не развивается. Помимо этого, Попова отметила, что ученые продолжат изучать вирусы и в новогодние праздники.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Китай возобновит авиасообщение с Грузией, прерванное из-за коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 658 313 429 раз, 6 681 987 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 469 001). На второй строчке — Индия (44 678 871), на третьей — Франция (39 423 584), на четвертой — Германия (37 272 430), на пятой — Бразилия (36 226 287).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 090 561). За ними следуют Бразилия (693 199), Индия (530 696), Россия (385 571, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 071).



За время пандемии было сделано 13 150 819 194 инъекции вакцины против коронавируса.

США могут ввести дополнительные контрольные меры для лиц, прибывающих из Китая. Такие планы связаны со вспышкой COVID-19 в КНР. Как сообщило агентство Bloomberg, в число мер может войти обязательное тестирование на коронавирус граждан, прибывших из Китая. Еще одной мерой может стать наблюдение за путешественниками, которые оказались на территории США. Данная инициатива в отношении граждан КНР уже введена в Малайзии и Японии.

В Индии может случиться резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Такой вариант развития вероятен из-за того, что в ряде стран резко выросло число заболевших COVID-19. Министр здравоохранения и благосостояния семьи Мансукх Мандавия в связи с этим призвал уделить внимание инфраструктуре по борьбе с коронавирусом. Он также подчеркнул, что накануне во всех больницах страны, где лечат пациентов с COVID-19, прошли имитационные учения для проверки готовности специалистов к вероятному всплеску заболеваемости коронавирусом.

В Японии зафиксировали самый большой суточный показатель смертности от COVID-19 с начала пандемии. По информации агентства Kyodo, за последние сутки в стране восходящего солнца умерли минимум 438 человек. Помимо этого, накануне COVID-19 заразились около 202 тысяч человек. Больше всего инфицированных граждан в Токио и других крупных городах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Китай с 2023 года возобновит прямое регулярное авиасообщение с Грузией, которое было прервано из-за пандемии COVID-19. Замглавы минэкономики Грузии Мариам Квривишвили в связи с этим выразила уверенность, что прямые рейсы отразятся не только на динамике развития сектора гражданской авиации и туризма, но и станут фактором для еще большего притока туристов из Китая.

Литва утилизировала 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса с просроченным сроком годности. Депутат парламента Миндаугас Пуйдокас объяснил это тем, что количество доз вакцины, которые ранее закупила Литва, не удалось использовать полностью. Это связано с тем, что литовцы не захотели массово вакцинироваться от COVID-19. Еще одной причиной для утилизации лишнего количества препарата послужило недостижение компромисса между Литвой и другими странами в вопросе о передаче им оставшихся доз вакцины.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Французские биологи обнаружили, что примерно каждая десятая кошка, живущая на территории страны, переболела COVID-19 в первые два года пандемии. В рамках эксперимента специалисты обследовали более 2 тысяч кошек. В итоге ученые выяснили, что антитела к коронавирусу присутствовали в организме примерно 10% кошек.

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Антон Гаврилов