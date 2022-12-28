Оператор отелей в аэропорту Казани и Иннополисе вложит 1,2 млрд в Йошкар-Олу

Российский гостиничный оператор и девелопер KravtGroup планирует построить бизнес-отель на 120 номеров в столице Марий Эл, Йошкар-Оле, сообщили «Реальному времени» в компании. Kravt Hotel Yoshkar Ola расположится в центральной части города. Проект реализуется по инициативе главы региона Юрия Зайцева и при содействии Сбербанка. Запланированный объем инвестиций в строительство составит 1,2 млрд рублей. Открытие отеля KravtGroup планирует в IV квартале 2024 года.



«Это привлечет как новые потоки туристов, так и бизнес-сообщества для проведения различных конференций. Площадки, вместимостью до 250 человек особенно востребованы в городе», — отметил Зайцев.

KravtGroup — российский девелопер и управляющая компания в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. На сегодняшний день в портфеле девелопера четыре действующих отеля категорий от 3 до 5 звезд в Санкт-Петербурге и Татарстане, а также три гостиничных комплекса в активной фазе строительства и в проектировании.

Помимо запланированного проекта в Марий Эл, в 2023 году компания планирует завершить строительство роботизированного отеля в «Иннополисе», а также продолжить работы по многофункциональному комплексу в Казани и по первому отелю группы в Нижнекамске, сообщают в компании. Общая площадь собственных отелей сети превышает 50 тыс. кв. м, номерной фонд в управлении составляет 421 номеров.

Напомним, KravtGroup 1 марта открыла отель на 260 номеров стоимостью 1,8 млрд рублей в Татарстане — рядом с международным аэропортом и выставочным комплексом Kazan Expo.

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