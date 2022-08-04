Открытие роботизированного отеля в Иннополисе перенесли на 2023 год

В Иннополисе роботизированный отель откроют во втором квартале 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Открытие перенесли, в том числе, из-за необходимости импортозамещения нескольких технологических решений.

— Корректировки внесла (сложившаяся, — прим. ред.) ситуация, потому что там много решений, в том числе мирового уровня, не все из них российские, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Строительством гостиницы занимается частный инвестор — компания Kravt Invest, напомнил Халимов.

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов сообщал в январе, что отель будет местом с максимальным количеством автоматизированных и роботизированных процессов. Там планируется создать 30 номеров. Инвестиции в его строительство составляют около 500 млн рублей.



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Татьяна Леухина