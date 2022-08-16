В Нижнекамске в 2023 году появится бизнес-отель — инвестиции в проект составят более 200 млн рублей

Оператор и девелопер KravtGroup откроет в 2023 году в Нижнекамске бизнес-отель Kravt Hotel Nizhnekamsk Port. Инвестиции в проект превысят 200 млн рублей.

Новый отель планируется разместить в реконструированном здании бывшего вокзала. Работы будут проводиться в две очереди. В состав первой войдет 30 номеров и общественные пространства. Во время работ в рамках второй очереди объекта создадут 100 номеров на более чем 200 гостей, передает ТАСС.

В марте в Казани рядом с аэропортом, состоялось открытие нового многофункционального гостиничного комплекса KravtGroup. Также компания планирует открыть отель в Иннополисе.



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Татьяна Леухина