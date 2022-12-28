Сборка автомобилей Aurus в ОАЭ может стартовать в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сборка автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) может начаться в 2024 году, одновременно там ожидается открытие дилерского центра, рассказал в интервью ТАСС вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



По его словам, такое намерение сохраняет эмиратский холдинг Tawazun. Ожидается, что 2023 году будет организационным, а уже с 2024-го начнется сборка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре в Санкт-Петербурге открылся первый шоурум российских автомобилей класса люкс Aurus. Площадь шоурума в кластере дилера «Автодом» на Пулковском шоссе — 200 кв. м. Сейчас в нем представлены седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. Среди услуг дилерского центра — продажи автомобилей Aurus — как новых, так и с пробегом, а еще сервисное обслуживание, оформление предзаказов и подбор индивидуальных опций.

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Маргарита Головатенко