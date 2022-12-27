Завтра в Казани откроют новую лыжную трассу

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

На территории будущего парка «Манзара» в Казани заработает новая лыжная трасса. Ее открытие состоится 28 декабря в 09:00, сообщили в мэрии.

Трасса начинается от здания ресторана по адресу: Нижнезареченская дамба, 1. В этом месте для лыжников оборудована теплая площадка, на которой можно переодеться и выпить горячий чай. Заканчивается маршрут за Центром семьи «Казан». Длина дистанции — 6 километров.

Покататься на территории будущего парка можно будет днем в выходные дни со своими лыжами.

Фото: pixabay.com

Напомним, что 2 января на стадионе «Трудовые резервы» в Парке им. Горького пройдет лыжный марафон «Трезвение». Забег организует Казанская епархия.

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Айрат Назипов