В 2022 году подержанные автомобили в России подорожали на 37%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году цена на подержанные автомобили в России выросла более чем на треть. В декабре нынешнего года автомобиль с пробегом на российском рынке в среднем стоил 1 миллион 325 тысяч рублей. Об этом сообщает «Автостат».

Эксперты выяснили, что в 2021 году автомобиль с пробегом можно было приобрести за 970 тысяч рублей. Касательно нынешнего года, цена на подержанные автомобили увеличилась на 355 тысяч рублей (или на 37%).

Специалисты также отмечают, что цена автомобиля на вторичном рынке зависела от года выпуска машины и выросла по-своему в каждом отдельном случае. Так, исследование показало, что трехлетние автомобили подорожали на 39%. Цена на семилетние авто выросла на 32%.

Напомним, что 19 декабря «РБК Татарстан» выяснил, что в Татарстане на 10% сократился спрос на подержанные автомобили.

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Антон Гаврилов