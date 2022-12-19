В Татарстане спрос на новые автомобили снизился на 61% по сравнению с прошлым годом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России на декабрь остались 14 автомобильных брендов из 60 — 11 китайских и 3 отечественных производителя. «РБК Татарстан» выяснил, как изменились цены на автомобили в республике в 2022 году.

По информации издания, на 68% относительно февраля этого года снизились продажи новых автомобилей и на 61% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены выросли в среднем на 20%.

ФОТО: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается подержанных автомобилей, на них спрос сократился на 10% относительно прошлого месяца, хотя предложение держится на том же уровне. Цена на них не снижается.

— В ноябре средняя стоимость подержанной машины даже выросла на 2,6% относительно прошлого месяца, составив на 27 ноября 970 тыс. руб. (в октябре — 945 тыс. руб., в сентябре — 967 тыс. руб). В Татарстане средняя стоимость подержанного авто в ноябре составила 740 тыс. руб, — отметил источник издания.

Напомним, в 2023 году автодилеры прогнозируют рост цен на новые автомобили на 10%. Товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы до конца I квартала 2023 года, поэтому вырастет стоимость новых машин.



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Елизавета Пуншева