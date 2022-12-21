Исследование: казанцы стремятся накопить деньги на недвижимость

Фото: Максим Платонов

Большинство казанцев проживают в собственных квартирах. При этом часть планируют расширить жилплощадь и в связи с этим копят деньги на покупку недвижимости. Застраховать свою недвижимость готовы 20% респондентов, которые рассказали о планах по приобретению жилья. Об этом стало известно в результате опроса СберСтрахования жизни.

Аналитики выяснили, что 88% респондентов располагают собственным жильем. Еще 11% снимают квартиру. Откладывают деньги на покупку недвижимости 7% казанцев.

По словам заместителя председателя-управляющего отделением «Банк Татарстан» Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Рушана Сахбиева, казанцы задумываются о накоплениях на недвижимость.

— Регулярность и финансовая дисциплина в теме сбережения — ключевые опоры. Систематизировать накопления можно с программами накопительного страхования жизни (НСЖ). НСЖ поможет накопить на покупку жилья или первый взнос по ипотеке, а также обеспечит страховую защиту в случае наступления неблагоприятных событий, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru



Также исследование показало, что респонденты, которые хотят улучшить свои жилищные условия, как правило, надеются купить или построить другое жилье (47,7%). 23% желают снять квартиру побольше, 14,6% собираются ее получить с помощью программы расселения аварийного жилищного фонда или реновации.

Помимо этого аналитики установили, что 42,5% опрошенных предпочитают искать квартиру на вторичном рынке. 29,8% желают чтобы их квартира была в новостройке. 9,1% хотят найти дом. Еще 1,6% — комнату. Исследование показало, что на покупку дома или квартиры респонденты могут потратить до 2 миллионов рублей.

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Антон Гаврилов