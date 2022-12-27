В 2023 году может открыться наземное сообщение между Россией и Китаем

Пассажирское наземное сообщение через российско-китайскую границу может открыться в пробном режиме в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генерального консульства РФ в китайском городе Харбин.



Процесс открытия границы будет поэтапным. В начале 2023 года должны отменить карантин для въезжающих из-за границы. Постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей, откроется пассажирское сообщение и, возможно, сначала в тестовом режиме через один из российско-китайских погранпереходов.

— Насколько нам известно, эти вопросы сейчас уже прорабатываются приграничными с нашей страной региональными китайскими властями, — отметили в пресс-службе генерального консульства РФ.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко